Gaziantep’te husumet kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında bıçaklı dehşet

Giriş Tarihi: 11.01.2026 19:25

Fotoğraf (İHA)

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.D. (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.