Gaziantep’te husumet kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında bıçaklı dehşet

Gaziantep’te daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada sokak savaş alanına döndü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 18 yaşından küçük 3 zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada M.D. (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.D., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, diğer yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KATİL ZANLISI 3 ŞAHIS YAKALANDI

Olay sonrası kaçan ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen katil zanlıları Y.H., M.H. ve A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

