Erdek ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Giriş Tarihi: 11.01.2026 23:45

Erdek ilçesi, Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayarak aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe merkezinde kar yerine, soğuk hava ve yağmur etkili oldu. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, yağışların gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.