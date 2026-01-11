Bolu'da akılalmaz olay! Köpeği ezip yoluna devam etti

Giriş Tarihi: 11.01.2026 13:27

Acı içinde kıvranan köpek, sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Aracın köpeği ezdiği anlar anbean bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak sürücünün kimliğini tespit etti. Bolu Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin kısa sürede yakalandığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.01.2026 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, Doğancı köyü Keresteciler Sokak üzerinde bir sokak köpeğine çarparak kaçan şahsın kimlik bilgileri belirlenmiş ve şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, olayda yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır."