Beylikdüzü E-5'te feci kaza! Kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı

Beylikdüzü E-5 yan yolda akşam saatleri etkili olan yağmur nedeniyle seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken kazazedenin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 23:40

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Ambarlı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yan yolda seyreden sürücünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, önündeki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

