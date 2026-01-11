Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-01-11
Saat:00:50:22 TSİ
Enlem:34.32056 N
Boylam:34.93917 E
Derinlik:24.61 km
İŞTE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
2026-01-11 00:50:22 34.32056 34.93917 24.61 MW 4.0 Akdeniz
2026-01-11 00:48:08 38.07417 36.49389 5.36 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-11 00:29:49 38.51972 38.06056 7.0 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2026-01-11 00:27:05 39.24556 28.935 9.2 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-01-11 00:02:28 38.28028 38.81028 9.3 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2026-01-10 23:59:08 39.14333 28.25417 10.29 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-10 23:49:31 37.82667 29.40472 7.0 ML 1.5 Honaz (Denizli)
2026-01-10 23:44:14 38.37472 38.94667 7.01 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2026-01-10 23:27:18 38.81722 37.97583 7.01 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2026-01-10 22:57:05 37.87667 36.13667 11.69 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-01-10 22:13:39 38.03556 36.60139 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-10 22:01:04 38.05472 38.28528 7.0 ML 0.6 Çelikhan (Adıyaman)
2026-01-10 21:59:58 38.61944 37.96944 7.09 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)
2026-01-10 21:59:22 39.43444 27.89944 11.92 ML 1.6 Altıeylül (Balıkesir)
2026-01-10 21:56:53 38.06556 38.30194 10.56 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2026-01-10 21:46:24 37.99694 37.69222 16.82 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-10 21:18:05 39.24 28.0225 8.95 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-10 21:09:57 39.12306 28.26222 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-10 20:48:50 40.43472 30.17278 8.99 ML 2.3 Geyve (Sakarya)
2026-01-10 20:46:24 38.05889 36.57722 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-10 20:27:35 38.20944 38.60083 10.44 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-01-10 20:26:48 39.22194 29.01917 8.85 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-01-10 20:20:11 38.52056 38.05528 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2026-01-10 20:19:23 38.11778 38.42056 6.87 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-10 20:07:11 36.47389 28.30722 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [24.94 km] Marmaris (Muğla)
2026-01-10 20:05:37 39.29917 28.93639 7.57 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-01-10 19:46:15 38.65722 31.07111 6.81 ML 1.1 Bolvadin (Afyonkarahisar)
2026-01-10 19:41:57 38.1225 38.41722 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)