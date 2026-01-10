Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsünde 9 kişi yaralandı.
Kaza, Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkisinde meydana geldi. Emre Can A.'nın kullandığı 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyon refüje çarparak durdu. Bu sırada seyreden Mehmet Zülküf Ç.'nin kullandığı 23 AEV 640 plakalı yolcu otobüsü, kamyona çarptı. Bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.