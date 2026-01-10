Yaşam

Van'da lapa lapa kar yağdı: 405 yerleşim yerinin yolu kapalı

Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası dün akşama doğru Van merkez ile güney ilçelerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde aniden başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Lapa lapa yağan kar ile kent merkezi beyaza bürünürken, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Karla birlikte gelen zorlukların yanı sıra kış aylarının güzel görüntüleri de bir bir ortaya çıktı.

"405 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPALI"
Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan belli aralıklarla devan eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 71, Başkale'de 88, Çatak'ta 106, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 80 ve Özalp ilçesinde ise 20 olmak üzere toplam 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.