Van'da lapa lapa kar yağdı: 405 yerleşim yerinin yolu kapalı
Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
"405 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPALI"
Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan belli aralıklarla devan eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 71, Başkale'de 88, Çatak'ta 106, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 80 ve Özalp ilçesinde ise 20 olmak üzere toplam 405 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.