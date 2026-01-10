Osmaniye'de depremde yıkılan Çardak Köyü Camii yeniden ibadete açıldı
Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Çardak Köyü Camii, tamamlanan yeniden yapım çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.
İnşallah ezanlarımız hiçbir zaman dinmeyecek diyen Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün, bu kutlu mekânın açılışını gerçekleştiriyoruz, Allah hayırlı eylesin. Buranın yapılmasında, yer tahsisinde elimizden geldiğince destek olduk. Az da olsa böyle bir eserlerde emeğim olduğu için gururlandım, mutlu oldum. Allah hayırlı eylesin. Mimarisi, işçiliği her şeyi ile muhteşem olmuş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yüzyıllarca bu kutlu mekânda dualar edilecek" diye konuştu.
VALİ YILMAZ, OSMANİYELİLERE VEDA ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Eskişehir'e vali olarak atanan Erdinç Yılmaz konuşmasının devamında, duygu dolu günler yaşadığını ifade ederek, "Osmaniye'mize beş buçuk yılı geçen bir süre hizmet ettik. Bu sürede pandemi, yangın, depremi yaşadık, hepsinde kenetlendik, güzel bir sınav verdik. Osmaniye'mizde valilik yapma şerefine nail olduğum için Cenabı Allah'a şükrediyorum. Gerçekten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz, biz de bu ülkeye, bu millete sevdalıyız. Fiziken veda edeceğim ama kalben asla kopmayacağım. Osmaniye'mi, Osmaniyeli hemşerilerimi gerçekten çok sevdim" dedi.