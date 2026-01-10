Mardin'de kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

Giriş Tarihi: 10.01.2026 22:40

Tüm aramalara rağmen kardeşine ulaşamadıklarını dile getiren Gurbet A., " Kardeşim sabah evden çıktı. Evden de hiçbir şey götürmemiş. En kısa zamanda bulunmasını, görenlerin duyanların bizimle ya da ekiplerle iletişime geçmesini istiyoruz." dedi.

M.A.'nın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. Abla Gurbet A., 3 Ocak'ta evden ayrılan kız kardeşinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Mardin 'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 17 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa 'da bulundu.

Mardin Valiliği, kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğunun Şanlıurfa’da bulunduğunu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı (X)

KAYIP ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN POLİS ÖZEL EKİP OLUŞTURDU

Valilikten yapılan açıklamada, Artuklu ilçesinde ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı yapılan M.A. ile ilgili olarak, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından teknik ve saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde M.A.'nın emniyet ekiplerince Şanlıurfa'da bulunarak Mardin'e getirildiği kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin adli ve idari sürecin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, M.A.'nın bulunmasına yönelik gösterdikleri özverili ve titiz çalışmalar dolayısıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan özel ekibe teşekkür edildi.