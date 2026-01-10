Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Sinan Aksoy yönetimindeki 35 PEP 36 plakalı otomobil ile Muhammet Yusuf Teke idaresindeki 42 ANN 863 plaka otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi girişinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan sürücüler ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.