Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Sinan Aksoy yönetimindeki 35 PEP 36 plakalı otomobil ile Muhammet Yusuf Teke idaresindeki 42 ANN 863 plaka otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Akçalar Mahallesi girişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan sürücüler ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Yusuf Teke, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

