İstanbul'da fırtına: Ambulans köprüde motosikletliye siper oldu
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü tehlikeli anlar yaşadı. Köprü üzerinde şiddetli rüzgara kapılan motosikletli sürücü dengesini korumakta zorlanırken, yoldan geçmekte olan bir ambulans sürücüsü durumu fark etti ve hemen müdahale etti. Ambulans, motosikletli sürücünün önüne geçerek rüzgara karşı siper oldu.
Kent genelinde aralıklarla etkili olan lodos, motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsünün yardımına ambulans şoförü yetişti.
Motosiklet sürücüsü, ambulansın yardımıyla güvenli bir şekilde köprüyü geçti.