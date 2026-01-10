Erzincan'da servis kara saplandı
Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane yollarında ulaşım aksadı. Kemah ilçesinde kara saplanan servis aracında mahsur kalan minik öğrenciler, kurtarılmayı beklerken karınlarını beslenme çantalarındaki yiyeceklerle doyurdu.
Kırsal bölgelerde ise karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde öğrencileri okula taşıyan servis aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kara saplanan servis aracına ilk müdahaleyi, durumu öğrenen öğrenci velileri yaptı. Velilerin yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarılırken, daha sonra bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışması gerçekleştirerek yolu yeniden ulaşıma açtı.
Yolda uzun süre beklemek zorunda kalan anaokulu ve birinci sınıf öğrencisi minikler ise yaşanan aksaklık sırasında beslenme çantalarındaki yiyecekleri araç içinde yiyerek, karınlarını doyurdu. O anlar, kar yağışının günlük yaşam üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.