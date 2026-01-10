Haberler

Edirne’de sağanak felaketi! İstinat duvarı çöktü: Balkonlar zarar gördü

Edirne’de etkili olan sağanak yağışın ardından bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Olayda iki evin balkonunda hasar meydana gelirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Giriş Tarihi: 10.01.2026 18:30

Olay, Medrese Alibey Mahallesi Aşiyan Bayırı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın yan tarafında bulunan istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bitişiğinde bulunan iki evin balkonunda hasar oluştu.

Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması, can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak, detaylı inceleme başlattı.

Yetkililer, binanın temel yapısının zarar görüp görmediğini belirlemek üzere teknik incelemelerin sürdüğünü, gerekli görülmesi halinde tahliye kararı alınabileceğini bildirdi.

Çökme sonrası büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ekiplerin çalışmalarını endişeyle takip ederken, yetkililer yağışlı havalarda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

