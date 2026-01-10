Haberler

Çanakkale'de traktör devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet D. (73), hayatını kaybetti.

Kaza, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. 17 FZ 662 plakalı traktör sürücüsü Mehmet D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

