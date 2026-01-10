Haberler

Bursa'da fırtına faciası: Bahçe duvarı 10 aracın üzerine yıkıldı

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına kenti kasıp kavurdu. Meteoroloji verilerine göre rüzgar hızının saatte 105,5 kilometreye ulaştığı kentte binaların çatıları uçtu, park halindeki kamyonet rüzgarla sürüklendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde fırtınanın dehşet verici gücü açıkça görülüyor. Olayda bir bahçe duvarının devrilmesiyle 10 araç hasar gördü.

Giriş Tarihi: 10.01.2026 22:45

Bursa'da etkili olan tam fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 105,5 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Büyük bir gürültüyle sokağa düşen çatı altında kalan bir otomobil hasar aldı. Merkez Osmangazi ilçesinde de bir iş yerinin önünde park halinde olan kamyonet, rüzgarla birlikte hareket etti. İş yeri çalışanının koşarak direksiyona geçip durdurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da fırtınanın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenirken Valilik, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

DEVRİLEN BAHÇE DUVARI 10 ARACA ZARAR VERDİ

Bursa'da saatteki hızı 105,5 kilometreyi bulan tam fırtına nedeniyle, bir evin bahçe duvarını yıktı. Yıkılan duvarın parçalarının üzerine düştüğü 7 otomobil, 2 kamyonet ve bir otobüste hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

