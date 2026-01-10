Bitlis’te buzlanan yolda TIR kaydı: Yol trafiğe kapandı

Giriş Tarihi: 10.01.2026 19:54

Fotoğraf (İHA)

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, buzlanan yolda kayarak yolu tamamen kapattı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ulaşım bir süreliğine durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.