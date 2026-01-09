Yaşam

Tekirdağ’da ev yangını: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken, ekipler evde 70 yaşındaki kadının cansız bedenini buldu. İlk bulgulara göre olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Daireden yoğun duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede bir kadının cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu öğrenildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Binnaz Eriş'in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunduğu, olay yerinde kan izlerine rastlandığı belirtildi. İlk bulgular doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Binnaz Eriş'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

