Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ordu’da zehir tacirlerine darbe! 6 şüpheli tutuklandı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Altınordu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K., B.Y. ve Ü.B. isimli şüpheliler yakalanırken, 99 adet sentetik ecza ile 5,19 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K. ve B.Y. tutuklanırken, Ü.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

