Yaşam

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu düzenlenirken yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN