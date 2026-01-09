Haberler

Erzurum'da tefeci operasyonu: 1 tutuklama

Erzurum'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 09.01.2026 17:27

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçunun önlenmesine yönelik olarak savcılık koordinesinde kent merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli şahsın başka suçtan tutuklu olduğu tespit edilirken, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet cep telefonu, senet ve borç sözleşmesinin de bulunduğu 19 adet suça konu belge ele geçirildi.

Ayrıca 44 adet icra dosyalarına konu senet tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

