Elazığ’da doğal gaz zehirlenmesi: 1’i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 09.01.2026 17:37

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgiye göre, binada gaz sızıntısı oldu. Binada biri çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.