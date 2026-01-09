Böyle dost kazığı görülmedi! Arkadaşının oğluna duyduğu güvenin bedeli ağır oldu

Giriş Tarihi: 09.01.2026 14:46

Görüşme sırasında Akay'ın ortağı olan Mehmet Şakir Göral ile Akay, Göral Yapı tarafından Pendik Velibaba'da hayata geçirdiklerini belirtikleri Golden Life projesinden söz etti.

Uzun yıllar kamu kurumlarında eğitimcilik ve danışmanlık yapan emekli akademisyen ve bürokrat Suat Hakkı Kutay, 2013 yılında arkadaşının oğlu İsmail Akay'ın düğününü tebrik etmek amacıyla Akay'ın ortağı olduğu Göral Yapı'da ziyaret etti. Hediyesini takdim etti.

Kutay'a, Pendik'te oturduğu evin 150 bin TL'ye sayılması, bunun üzerine 39 bin 500 TL fark ödemesi karşılığında projeden bir daire teslim edileceği teklif edildi. Arkadaşının oğlu ve ortağı Mehmet Göral'a güvenen Kutay, teklifi kabul etti.

TAPUYU VERDİ, DAİREYİ BEKLEDİ

Kutay, oturduğu evin tapusunu Göral'a devretti, istenen bedeli ödedi ve borcu olmadığına dair belge aldı. Ancak Velibaba'daki projede uzun süre herhangi bir ilerleme yaşanmadı.

Durumu öğrenmek için firmaya giden Kutay, parasının değer kaybettiğini dile getirerek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Bunun üzerine kendisine 65 bin dolarlık bir senet verildi. Ancak senedin bankada yapılan incelemede sahte olduğu ortaya çıktı.