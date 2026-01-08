Trakya'da sağanak! Caddeler göle döndü: Ev ve iş yerlerini su bastı

Giriş Tarihi: 08.01.2026 05:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne ve Kırklareli'de gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde etkisini iyice artırdı. Edirne'de sağanak yağış, il merkezi, Havsa ve Süloğlu ilçelerinde etkili oldu.

İl merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri önemli noktalarda önlem aldı. Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde ise yağış su baskınlarına neden oldu. Köyde tek katlı müstakil 4 ev ile 3 ahır dere taşması sonucu suyla kaplandı. Köye, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, su tahliyesi yapıldı.

Evi ve ahırını su basan Mehmet Arda, "Gelen taşkın yüzünden zarar gördük. Evimiz ve ahırımızda zarar var, suyu kendi imkanlarımız ile tahliye ettik. Hayvanlarımızı da başka yere tahliye edeceğiz. Her yağışta aynı durumu yaşıyoruz, önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.