Sarıyer'de korkunç olay! Motosikletine bakarken denize düştü: Yaşamını yitirdi
Sarıyer'de akşam saatleri Baltalimanı Hisar Caddesi'nde bir kişi motosikletiyle hareket ettiği sırada bilinmeyen nedenle denize düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan adam, iddiaya göre motosikletine bakmak için tekrar denize atladığı sırada boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saat 18.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan Kemal Uğur, harekete geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle suya düştü.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Uğur, sudaki motosikletine bakmak için tekrar denize girdi. Uğur'un sudan çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin çalışmaları sonrası denizden çıkarılan Kemal Uğur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.