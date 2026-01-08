Sarıyer'de korkunç olay! Motosikletine bakarken denize düştü: Yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 08.01.2026 03:33

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan Kemal Uğur, harekete geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle suya düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Uğur, sudaki motosikletine bakmak için tekrar denize girdi. Uğur'un sudan çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.