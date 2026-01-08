Haberler

Küle dönen evini görünce gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da müstakil bir ikamette çıkan yangın anında bir akrabasında bulunan ve olayı haber alarak gelen ev sahibi kadın küle dönen evini görünce sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 5724 sokak üzerinde bulunan müstakil gecekonduda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan gecekondudan dumanların çıktığını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular ilk olarak yangına kendi imkânları ile müdahale etmek istese de kısa sürede büyüyen alevlere engel olamadı. Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alev topuna dönen gecekondudaki yangına müdahale etti.

Yangın sırasında ev içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, olay anında bir akrabasının yanında olan ve evinin yandığını haber alarak gelen Rüya isimli kadın sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin ekiplerinin soğutma çalışması sırasında gözyaşları içinde çatısı çöken ve tamamen küle dönen evine girmek isteyen kadını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.