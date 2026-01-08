Haberler

Kayseri'de 3 firari hükümlü için operasyon: Şüpheliler tutuklandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari için yakalama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen adreslerde şüpheliler gözaltına alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Kocasinan ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

3 FİRARİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda 'Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan N.G. (40), 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan A.T. (23) ve 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.K. (32), yakalandı. Gözaltına alınan firari 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

