Haberler

Yaşam Haberleri

Kartepe Kayak Merkezi'nde ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi

Kartepe Kayak Merkezi'nde ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen otel, belediye ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 01:55

Paylaş





Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimler sonucu iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen The Green Park Kartepe Resort Otel'i (Kartepe Turizm AŞ) mühürleme işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Otelin iş yeri açma ruhsatının iptal edildiği hatırlatılan açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi üzerine Kartepe Belediyesi tarafından otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Ruhsat iptalinin ardından Kartepe Belediyesi ekipleri otele giderek işletmeyi mühürledi." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN