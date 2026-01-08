Kartal'da sürüklenen gemi kurtarıldı!
Kartal Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 80 metre uzunluğundaki kargo gemisi kurtarıldı.
Kartal Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 80 metre uzunluğundaki kargo gemisi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Kartal Demir Sahası'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen BEYPAZARI isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KURTARMA-9 römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Kartal Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.