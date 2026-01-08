Haberler

İzmir'de fırtına ağaçları devirdi: 5 araç hasar gördü

İzmir'de sabaha karşı etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarlarındaki ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, 5 araç hasar gördü. Cadde ve sokaklar göle dönerken, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

İzmir'de sabah saatlerinden başlayan sağanak yağış ve fırtına kenti tamamen etkisi altına aldı. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Yanında şemsiyesi olmayan ve hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş sırılsıklam olurken, yağış nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. Birçok ilçede ana arterler ve ara sokaklar su birikintileriyle dolarken, yollar adeta göle döndü. Sürücüler, suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, maddi hasara yol açtı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde bir otoparkta bulunan ağaç, rüzgarın şiddetine dayanamayarak park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarak yere düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Olumsuz hava koşulları hava ve deniz ulaşımını da vurdu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yapılan seferlerde aksamalar olduğu bildirildi. Deniz ulaşımında ise arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Yapılan uyarıda, yağışların gün boyu aralıklarla süreceği, rüzgarın ise güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yağışlı havanın akşam saatlerine doğru etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.