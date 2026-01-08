Haberler

Yaşam Haberleri

DMM'den Kahmanmaraş'a hava saldırısı alarmı iddialarına yalanlama

DMM'den Kahmanmaraş'a hava saldırısı alarmı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan 'Halep'te yaşanan gelişmeler sonrası Kahramanmaraş'a hava saldırısı alarmı verildiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek yalanlandı.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 18:06

Paylaş





DMM sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta söz konunu siren ve uyarı seslerinin AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

"SALDIRI ALARMI DEĞİL AFAD TATBİKATI"

DMM'nin açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur.

Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN