Haberler

Yaşam Haberleri

Taksim Meydanı'nda helikopter destekli "Huzur İstanbul" denetimi

Taksim Meydanı'nda helikopter destekli "Huzur İstanbul" denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleşti. İl genelinde süren uygulamada, araçlar aranırken sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 04:17

Paylaş





İstanbul kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekipleri ve ilçe emniyet ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçi katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamada polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin üstünü ve araçların için didik didik aradı, durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yapıldı. Şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN