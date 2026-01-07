Kocaeli'de 5 katlı apartmanın girişinde çökme! 22 daire tahliye edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanının giriş bölümünde bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler apartmandaki ve çevrede bulunan 6 hanedeki vatandaşları tahliye etti. Bina çevresine şerit çekildi.
Korkutan olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda edinilen bilgiye göre, binanın giriş kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oluştu. Apartman girişinde oluşan çukuru fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
APARTMAN VE ÇEVRESİNDEKİ 6 HANEDE TAHLİYE KARARI
İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve zabıta ekipleri, çevrede incelemede bulundu. Yapılan ilk kontrollerin ardından, olası bir risk durumuna karşı binanın tahliye edilmesine karar verildi. Apartmanın yanında bulunan 6 hanede toplam 22 daire tahliye edildi. Bina çevresi şerit çekilerek kapatıldı.