Kocaeli'de 5 katlı apartmanın girişinde çökme! 22 daire tahliye edildi

Giriş Tarihi: 07.01.2026 22:09

Korkutan olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda edinilen bilgiye göre, binanın giriş kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oluştu. Apartman girişinde oluşan çukuru fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.