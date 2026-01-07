Haberler

Yaşam Haberleri

İzmir'de fuhşa aracılık eden şüphelilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de fuhşa aracılık eden şüphelilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde fuhşa aracılık edenlere yönelik operasyonda 2'si kadın, 8 şüpheli, gözaltına alındı. Bu kapsamda şüphelilerin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:16

Paylaş





Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik 4 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu 2'si kadın, toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhşa aracılıktan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN