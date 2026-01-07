Haberler

Esenyurt'ta kahvehane çıkışında tekme tokat birbirine girdiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kahvehaneden çıkan bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve sopaların havada uçuştuğu kavga vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 13:05

Olay, dün akşam Pınar Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kahvehaneden çıkan grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erirken grubun polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan kişilerin tespit edilmesi ve kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.