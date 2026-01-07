Haberler

Erzurum’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Söylemez Mahallesi istikametine seyir halinde olan bir araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol bariyerlerine çarptı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü Çetin Aydın, ailesiyle birlikte Erzurum merkezden Karayazı'ya dönmekteyken, Erzurum'un Güzelhisar Mahallesi mevkiinde aracın kontrolden çıkması sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Köprüköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen Köprüköy Trafik Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü Çetin Aydın, kazanın yol üzerindeki gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Bunun üzerine trafik jandarma ekipleri, aynı güzergahta seyir halinde olan sürücüleri uyarmak amacıyla yol kontrolü ve denetim gerçekleştirdi.