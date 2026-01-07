Dijital işgalin şifreleri: Yabancı platformlar Türkiye’yi hedef alıyor

Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:12

Türkiye, sessiz ama derin bir "dijital işgal" tehlikesiyle karşı karşıya. Ne yatırım yapıyorlar ne de istihdam sağlıyorlar; ancak Türk toplumunun verilerini toplayıp reklam pastasındaki milyarları yurt dışına kaçırıyorlar. Denetimsizlikten güç alan yabancı dijital platformlar, şeffaf olmayan algoritmalarla sadece ekonomiyi değil, toplumsal ahlakı da tehdit ediyor. Uzmanlar, "Baktılar terörizmle olmuyor, bu yolu deniyorlar" diyerek uyardı.

REKLAM PASTASINDA ASLAN PAYI YABANCIYA: 158 MİLYAR LİRA BUHARLAŞTI!

Yabancı dijital mecralar, Türkiye'de hiçbir gider kalemleri olmadan haksız rekabete yol açıyor. Sadece 2024 yılında Türkiye'den reklam aracılığıyla yabancı medya platformlarına yaklaşık 158 milyar lira aktarıldı. Bu durum, yerel ve bağımsız medyanın nefes almasını imkansız hale getiriyor. 2014 yılında reklam harcamalarının %80'ini alan yerel medya, 2024'te %26'ya kadar geriledi. Yabancı platformların payı ise aynı süreçte %20'den %74'e fırlayarak devasa bir ekonomik kayba neden oldu.