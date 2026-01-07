Haberler

Bodrum'da kurt sürüsü kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 14:39

Turgutreis Mahallesi'nde bir teknede gemici olarak çalışan 22 yaşındaki Yakup Karakuş, dün akşam saatlerinde Kadıkalesi mevkiindeki evine doğru giderken yolda kurt sürüsüyle karşılaştı. Karakuş, yol kenarındaki bir duvarın arkasına saklanıp sürüyü görüntüledi.

Yaşananları anlatan Yakup Karakuş, "Sürünün en önünde büyük kurtlar vardı, arkadan küçükler geliyordu. Duvarın arkasına geçip oradan görüntüleyebildim. Bu sürüyü bu bölgede başka görenler de olmuş. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmak için çektiğim görüntüyü de sizinle paylaştım" dedi.