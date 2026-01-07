Haberler

Yaşam Haberleri

Balkondaki bıçaklı kriz özel harekat operasyonuyla son buldu

Balkondaki bıçaklı kriz özel harekat operasyonuyla son buldu

Samsun'da elinde bıçakla balkona çıkarak aşağı atlamaya teşebbüs eden 62 yaşındaki şahıs, müzakereci polislerin uzun süren ikna çabalarına rağmen vazgeçmeyince, özel harekât ekiplerince düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 16:38

Paylaş





Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki İsa N. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla balkona çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bölgeye ulaşan ekipler apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polisler, kendisine zarar vermek isteyen şahsı sakinleştirerek ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine devreye özel harekât polisleri girdi. Ekiplerin planlı şekilde düzenlediği operasyonla balkonda etkisiz hale getirilen şahıs kontrol altına alındı. Özel harekât ekiplerinin bıçağa müdahale ettiği ve şahsı balkondan alma anı anbean kameralara kaydedildi.

İkna çalışmaları ve operasyonun sürdüğü zaman diliminde şahsın balkondan aşağıya saksı, şişe ve çeşitli eşyalar attığı, zaman zaman bağırarak çevredekilere zor anlar yaşattığı belirtildi.

Etkisiz hale getirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansa bindirilerek Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre İsa N.'nin eşinden kısa süre önce ayrıldığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.