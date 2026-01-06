Haberler

Yaşam Haberleri

Sultangazi'de halı yıkama atölyesinde yangın! Alevler yandaki iş yerine sıçradı

Sultangazi'de halı yıkama atölyesinde yangın! Alevler yandaki iş yerine sıçradı

Sultangazi Habibler mahallesinde bulunan halı yıkama atölyesinde yangın çıktı. Gece saat 01.30 sıralarında başlayan yangın bitişiğindeki marangoz atölyesine sıçradı. Alevler kısa sürede iş yerlerini de sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 05:30

Paylaş





Sultangazi Habibler mahallesinde bulunan halı yıkama atölyesinde yangın çıktı. Gece saat 01.30 sıralarında başlayan yangın bitişiğindeki marangoz atölyesine sıçradı. Alevler kısa sürede iş yerlerini de sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN