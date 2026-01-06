Mersin'de elektrikli soba dehşeti! Aile fertleri canını son anda kurtardı

Giriş Tarihi: 06.01.2026 22:14

Yangın, Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi Kapız Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.'nin eşi ve 3 çocuğu ile yaşadığı dairede, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak evin iki odasını sardı.