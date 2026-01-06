Haberler

Yaşam Haberleri

Kuş cenneti Arin Gölü kısmen dondu

Kuş cenneti Arin Gölü kısmen dondu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 08:34

Paylaş





Her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü'nde oluşan buzlanma, kış mevsiminin sert yüzünü bir kez daha gösterdi. Göl yüzeyinde meydana gelen buz tabakaları kartpostallık manzaralar oluştururken, bölgede yaşayan vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları bu anları görüntüledi. Uzmanlar, soğuk havaların devam etmesi halinde göldeki buzlanmanın artabileceğini belirtirken, kuşların beslenme alanlarının daralmaması için doğal dengenin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer ise vatandaşları buz tutan alanlara girmemeleri konusunda uyardı.



Mehmet Şakir Oruçlu isimli vatandaş, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Arin Gölü'nün kış aylarında da farklı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi.