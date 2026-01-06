Yaşam

Hemzemin geçitte dehşet: Otomobil trenle çarpıştı: 1 ölü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Yaşar Esen (69) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde bir yem fabrikası önünde meydana geldi.

Yaşar Esen'in, kullandığı 67 ZL725 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçerken, yük treni çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde Esen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Esen'in cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

