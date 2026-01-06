Haberler

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Kolon patladı apar topar tahliye edildiler

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde6 katlı bir apartmanda oturan bazı kişiler, binanın kolonunun patladığı ve kolonlardan ses geldiği yönünde ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kolonu patlayan bina ile bitişiğindeki apartman ve müstakil evde oturanlar tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 22:09

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kolonu patlayan bina ile bitişiğindeki apartman ve müstakil evde oturanlar tahliye edildi.

Fatih Mahallesi 110. Sokak'ta 6 katlı bir apartmanda oturan bazı kişiler, binanın kolonunun patladığı ve kolonlardan ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, binada incelemelerde bulundu.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından kolonu patlayan bina ile bitişiğindeki 6 katlı apartman ve 2 katlı müstakil evde oturanlar güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir de olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

