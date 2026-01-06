Haberler

Yaşam Haberleri

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: Gökçeada ve Bozcaada da seferler iptal

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli: Gökçeada ve Bozcaada da seferler iptal

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşım sağlayan Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 15:27

Paylaş





Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN