Deniz manzaralı yaylada kayak keyfi

Güneysu ilçesine bağlı 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yüksek rakımı sayesinde hem yayla havası hem de deniz manzarasını aynı anda sunan Handüzü Yaylası'nda, sislerin arasından görünen Karadeniz ile karla kaplanan ormanlar seyirlik görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı yaylada buluşan sporcular, manzara eşliğinde doğal pistte kayak yapıp, doğanın keyfini çıkardı. Sporcu grubu ayrıca 'Kayak tesisi istiyoruz' yazılı pankart taşıyarak, yaylada kayak tesisi talebinde bulundu. Çocukların da eşlik ettiği kayak etkinliğinde renkli görüntüler oluştu.

'BURANIN KAYAĞA ÇOK UYGUN BİR DOĞASI VAR'

Sporculardan Barış Benli, "Burası çok güzel. Yaklaşık 1,5 metrenin üzerinde kar var. Burada kayak tesisi istiyoruz. Buranın kayağa çok uygun bir doğası var. Hiçbir yerde kar yokken, burada 1 ay önce 70-80 santimetre kar vardı. Burası, kent merkezine çok yakın bir yer. Yaklaşık 45-50 dakikada burada geliniyor. Kayak yapmak şu anda zor oluyor. Kayaklarımızı bağlayıp aşağıya iniyor, kar motorlarıyla bizi yeniden yukarı çıkarıyorlar. Bu durum çok zor olduğu için burada bir tesis yapılmasın istiyoruz" dedi.