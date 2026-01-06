Haberler

Beykoz'da kamyon dehşeti! Dükkana daldı 2 ölü var

Beykoz'da kontrolden çıkan tahta yüklü kamyon 2 katlı bir evin altındaki dükkana daldı. Bir otomobile de çarpan kamyonun kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 20:01

Beykoz'da kontrolden çıkan kamyonun dükkana daldığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Emet Tüfenk (27) idaresindeki 34 DH 9369 plakalı tahta yüklü kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 katlı bir evin zemin katındaki dükkana daldı.

Kamyon ayrıca, park halindeki 34 BLJ 774 plakalı Volkswagen marka otomobile de çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde kamyon sürücüsü Tüfenk'in ve caddede yaya olarak bulunan Wiebe Wermer'in (28) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde bulunan İtalyan uyruklu Illaria Carroza (27) da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

