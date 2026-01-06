Haberler

Bakanlık sıkı takipte! İzmir'de sahilde kaçak söküme 2.3 milyon TL ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre denetimleri tüm hızıyla devam ederken bu kez durak İzmir'in Urla ilçesi oldu. Buradaki denetimlerde Gökbey isimli gemide, sahildeki oksijen kaynakları kullanılarak gemi sökümü yapıldığı, işlem için Liman Başkanlığından izin belgesi alınmadığı tespit edildi. Kaçak söküm yapan işletmeye 2 milyon 346 bin TL para cezası verildi.

Çevre kirliliği günümüz en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikiliği Bakanlığı ise sıkı denetimleri ile bunlara neden olanlara geçit vermiyor.

İzmir'in Urla ilçesinde yapılan denetimlerde bir gemide sahildeki oksijen kaynakları kullanılarak gemi sökümü yapıldığı tespit edildi. İşlem için Liman Başkanlığından da izin alınmadığı tespit edilen işletme için gereken yapıldı.

2.3 MİLYON TL CEZA!

'Gemi Söküm Yönetmeliğinin Bölge Dışı Söküm' başlığı altındaki ilgili madde uyarınca izinsiz söküm işlemiyle ilgili Çeşme Liman Başkanlığı'nca idari işlem başlatıldı. Gemiden sökülen hurda parçaların toprak zeminli alanda depolanması nedeniyle de Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin TL idari ceza uygulandı, sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

İzmir'in Urla ilçesi, Demircili sahilinde, Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen inceleme neticesinde; Gökbey isimli gemide, sahildeki oksijen kaynakları kullanılarak gemi sökümü yapıldığı, işlem için Liman Başkanlığından izin belgesi alınmadığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden işletmeye 2 milyon 346 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

