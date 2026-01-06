Haberler

Adana Nova Basketbol Başkanı'na silahlı saldırı!

Adana'da TKBL takımlarından Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, kapalı spor salonunda silahlı saldırıya uğradı. Çetin saldırı sonucu yaralanırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 20:58

Adana'da TKBL takımlarından Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, kapalı spor salonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, takımının antrenmanında bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tabanca ile ayağından vurulan Çetin hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

