Yolunu şaşıran kuğu, Ankara'da bir evin bahçesine düştü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde evin bahçesine düşen kuğu, bir gün boyunca ev sahibinin misafiri oldu.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 16:37

Olay, dün Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe sahibinin arkadaşı Uğur Özbek'in iddialarına göre göç esnasında bir kuğu, sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı evin bahçesine düştü.

Yerde hareketsiz şekilde yatan kuğuyu eve geldiğinde fark eden bahçe sahibinin arkadaşı Uğur Özbek, kuğuya zarar vermeden kümese koyduğunu, yemini, suyunu ve barınma ihtiyacını karşıladıktan sonra yetkililere haber verdiğini belirtti. Kuğuyu götürmek için gelen yetkililer, yaptığı incelemelerde kuğunun herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ve kuğunun neden düştüğünü yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağını belirtti.



Dün bahçeye geldiğinde kuğuyu fark eden bahçe sahibinin arkadaşı Uğur Özbek, kuğuya zarar vermeden bir gün boyunca misafir ettiklerini belirterek, "Dün bahçeye kuşları beslemek için geldiğimizde bir tane kuş gördük. İlk başta kaz sandık ama sonrasında kuğu olduğunu anladık. Ondan sonra biraz besledik. Sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü aradık. Bugün de aldılar götürdüler. Hayvan doğaya emanet edildi. Arpa, buğday ve mısır ile besledik. Bu hayvanlar çok uzak yoldan geldiği için düşüyor zaten. Ankara'da kimsenin başına gelmeyecek bir olay ama bizim başımıza geldi. Bu hayvan şanslı bir yere düştü ve biz de doğaya teslim ettik"