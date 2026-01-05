Haberler

Yarış uğruna 3 kişinin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de bir araçla yarışırken idaresindeki otomobil ile 3 yayaya çarparak ölümlerine sebep olan ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil; tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı. Yayalar olay yerinde hayatlarını kaybederken, sürücü otomobili 1 kilometre uzakta terk ederek firar etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bahse konu otomobilin bir araç ile yarış halinde olduğu ve bu esnada tramvay yoluna girerek kazaya karıştığı belirlendi.



Otomobili terk ettikten sonra başka bir araca binerek kaçtığı tespit edilen Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şahıs, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, "Gerçekten yarışıyor muydun? Pişman mısın?" sorularını yanıtsız bıraktı.